Ali Wong reicht die Scheidung von ihrem Ex Justin Hakuta ein

Ali Wong geht einen Schritt weiter! Die Komikerin hatte 2014 den Unternehmer Justin Hakuta geheiratet und bekam danach zwei Kinder mit ihm. Nach acht gemeinsamen Ehejahren verkündeten die beiden jedoch im April letzten Jahres ihre Trennung. Mittlerweile ist die US-Amerikanerin auch wieder glücklich vergeben, aber galt bis zuletzt weiterhin als verheiratet. Nun reicht Ali offiziell die Scheidung von Justin ein!

Laut Unterlagen, die TMZ vorliegen, gab die 41-Jährige in den Scheidungspapieren "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund an. Die "Birds of Prey"-Darstellerin beantragte des Weiteren das gemeinsame Sorgerecht für die zwei Töchter. Das Ex-Paar befindet sich derzeit in einem Mediationsverfahren, in dem der Ehegattenunterhalt sowie die Aufteilung des Vermögens geregelt werden soll. Ali soll außerdem auf die Einhaltung des Ehevertrages bestehen.

Die zweifache Mutter hat inzwischen einen neuen Partner an ihrer Seite: Der Komiker Bill Hader (45) konnte ihr Herz für sich gewinnen. Im Gespräch mit Collider sprach der "Saturday Night Life"-Star im April erstmals über seine neue Partnerin: "Meine Freundin und ich haben gerade herausgefunden, dass ich seit zehn Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe." Er erwähnte Ali zwar nicht namentlich, gegenüber Page Six stellte sein Sprecher im Nachgang jedoch klar: Die Kalifornierin ist seine neue Lebensgefährtin!

Anzeige

Getty Images Ali Wong, Komikerin

Anzeige

Getty Images Ali Wong, Komikerin

Anzeige

Getty Images Bill Hader, Komiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de