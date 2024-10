Netflix bestätigt Staffel zwei von "Beef" mit Starbesetzung

Netflix hat offiziell die zweite Staffel der Erfolgsserie "Beef" angekündigt. Die neue Staffel wird von den Schauspielern Oscar Isaac (44), Carey Mulligan (39), Charles Melton (33) und Cailee Spaeny (27) angeführt. Mit dieser Bekanntgabe bestätigt der Streaming-Gigant die lang anhaltenden Gerüchte um eine Fortsetzung der Anthologie-Serie von Lee Sung Jin. Die Zuschauer können sich auf acht halbstündige Episoden freuen, wie Deadline nun berichtet.

Die kommende Staffel dreht sich um ein junges Paar, das Zeuge eines beunruhigenden Streits zwischen dessen Chef und seiner Frau wird. Dieser löst eine Reihe von Gefälligkeiten und Nötigungen im elitären Umfeld eines Country Clubs und seinem koreanischen Milliardärsbesitzer aus. Weitere Details zur Handlung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. In einem Interview mit Entertainment Weekly auf der diesjährigen San Diego Comic-Con äußerte sich Cailee begeistert über das Skript: "Ich kann es kaum erwarten", sagte sie. "Ich liebe diese Show so sehr, und es ist so brillant geschrieben. Ich freue mich riesig darauf."

Die preisgekrönte erste Staffel von "Beef", die 2023 erschien, basiert auf einem wahren Vorfall aus dem Leben des Serienschöpfers Lee. Die Serie erzählt die Geschichte zweier Fremder, deren Leben nach einem dramatischen Straßenverkehrs-Zwischenfall aufeinanderprallen und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter Emmys und Golden Globes. In der zweiten Staffel werden die Hauptdarsteller Ali Wong und Steven Yeun (40) als ausführende Produzenten zurückkehren, was spannende Entwicklungen und eine vielversprechende Fortsetzung erwarten lässt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cailee Spaeny und Charles Melton

Getty Images Der Cast der Dramaserie "Beef" bei 75. Verleihung der Emmy Awards

