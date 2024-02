Scheidungsprozess: Ali Wongs Ex will gemeinsames Sorgerecht

Werden sie sich einig? Nach acht Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Töchtern hatten Ali Wong und Justin Hakuta im April 2022 ihre Trennung bekannt gegeben. Im Dezember 2023 reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. Seitdem steckt das Ex-Paar inmitten des Scheidungsprozesses. Vor allem wichtige Fragen rund um ihre beiden Töchter müssen noch geklärt werden. Nun beantragt Justin das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder!

Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die Us Weekly vorliegen. Den Unterlagen nach möchte der Unternehmer das gemeinsame rechtliche und physische Sorgerecht. Außerdem gibt er an, dass andere Fragen, die im Rahmen der Scheidung aufkommen sollten, von ihm und Ali durch eine Mediation gelöst werden sollen. Ali selbst äußerte sich zu dem Antrag ihres Ex bisher noch nicht öffentlich.

Mittlerweile ist die 41-Jährige wieder in festen Händen. Seit fast einem Jahr ist sie den Schauspieler Bill Hader (45) zusammen. Erst Anfang des Jahres zeigten sich die beiden gemeinsam bei den Critics Choice Awards – dabei turtelte das Paar, was das Zeug hält.

