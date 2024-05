Ali Wong und Justin Hakuta sind nun offiziell geschieden!

Ali Wong und Justin Hakuta sind nun auch auf dem Papier geschiedene Leute! Wie People berichtet, wurde am Mittwoch die Scheidung der beiden von einem Richter des Superior Court of California in Los Angeles finalisiert. Über die genauen Details der Scheidungsvereinbarungen, wie beispielsweise die Regelung des Sorgerechts für ihre beiden Töchter Mari und Nikki, ist bisher nichts bekannt. Das offizielle Trennungsdatum soll laut den vorliegenden Dokumenten der 10. April 2022 sein.

Bereits wenige Tage nach diesem Datum hatten diverse Medien über die Trennung von Ali und Justin berichtet. Im Dezember 2023 hatte die Schauspielerin schließlich die Scheidung von ihrem Ex eingereicht. Als Trennungsgrund hatte Ali "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Wie aus den Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorlagen, hervorging, beantragte Justin im vergangenen Februar das gemeinsame rechtliche und physische Sorgerecht für Mari und Nikki. Außerdem schlug der Unternehmer vor, Fragen, die im Rahmen der Scheidung aufkommen sollten, durch eine Mediation zu lösen.

Mittlerweile ist Ali wieder glücklich vergeben. Seit dem vergangenen Jahr ist der Filmstar mit Bill Hader (45) zusammen. Vor wenigen Wochen verriet Ali in einem Interview mit dem Rolling Stone, wie sie und Bill sich kennengelernt hatten: "Er sagte: 'Hey, ich habe gerade zufällig von deiner Scheidung gehört und ich war schon immer in dich verknallt. Ich habe meinem besten Freund schon vor Jahren gesagt, dass du meine Traumfrau bist, und ich weiß, dass es verrückt klingt, aber ich möchte, dass du meine Freundin bist."

Ali Wong bei der Premiere von Disney und Pixar's "Onward", Februar 2020

Bill Hader und Ali Wong bei den Critics Choice Awards 2024

