Ariana Grande beweist mit Weihnachtsdeko Liebe zu Ethan

Er scheint sie so richtig glücklich zu machen! Im Sommer hatten Ariana Grande (30) und ihr Ehemann Dalton Gomez ihre Trennung bekannt gegeben. Kurz darauf machten überraschende Liebes-News die Runde: Die Sängerin und der Musicaldarsteller Ethan Slater (31) bandeln miteinander an! Viel ist über die Beziehung nicht bekannt, allerdings soll der Vater eines Sohnes schon bei Ariana wohnen. Dennoch lässt es sich Ariana jetzt nicht nehmen und teilt eine süße Liebesbekundung an ihren Ethan!

Auf ihrem Instagram-Account gewährt die 30-Jährige jetzt einige Eindrücke in ihre ganz persönliche Weihnachtszeit. Neben süßen Pics von Treffen mit Freunden und Telefonaten mit der Familie gibt Ariana auch einen Blick auf ihre diesjährige Weihnachtsdekoration preis: So hängt eine Dose mit der Aufschrift "Spam" an einer grünen Girlande. Doch was hat es mit der eher ungewöhnlichen Deko auf sich? Das Ornament scheint eine Anspielung auf das Stück "Spamalot" zu sein – derzeit läuft nämlich am Broadway eine Neuauflage der Komödie, in der ihr Liebster in verschiedenen Rollen zu sehen ist.

Während Ariana – wenn auch auf ungewöhnliche Weise – ihre Liebe mit der ganzen Welt teilen will, machen sich ihre Freunde allmählich Sorgen um die "Everyday"-Sängerin. "Ariana war mindestens fünfmal bei Ethans Broadway-Show und plant, mindestens einmal pro Woche zu kommen!", verriet ein Insider aus Arianas Freundeskreis gegenüber Radar Online. Für ihre Freunde sei diese Unterstützung allerdings zu viel des Guten. "Ihre Anwesenheit macht alle verrückt!", behauptete die Quelle und warf dabei Ariana vor, ein obsessives Verhalten zu entwickeln.

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Instagram / arianagrande Ariana Grandes Weihnachtsdeko, 2023

Andrew Rannells Josh Gad, Ethan Slater, Andrew Rannells und Ariana Grande, 2023

