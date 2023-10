Ariana Grande und Ethan sollen wirklich zusammengezogen sein

Die beiden verbringen wohl schon jede Minute miteinander! Im Juli dieses Jahres waren erstmals die Gerüchte aufgekommen, dass Ariana Grande (30) mit ihrem "Wicked"-Co-Star Ethan Slater (31) anbandeln soll – und das nur kurze Zeit nach der Trennung von ihrem Ehemann Dalton Gomez. Mittlerweile haben sich sowohl die Sängerin als auch der Musical-Star von ihren Partnern getrennt. Und Ariana und Ethan wohnen sogar schon zusammen!

"Ethan hat seine Freunde und seine baldige Ex-Frau [Lilly Jay] darüber informiert, dass er mit Ariana dauerhaft in New York zusammenlebt", verrät ein dem Paar nahestehender Insider gegenüber Us Weekly. Offenbar haben Ariana und Ethan eine richtig gute Zeit zusammen: "Sie sind wirklich glücklich und passen gut zueinander. Alle ihre Freunde lieben ihn."

Vor wenigen Tagen ließen sich Ariana und Ethan sogar zusammen in der Öffentlichkeit blicken – noch immer wahren sie aber die Anonymität und versuchen, nicht zu sehr aufzufallen. Paparazzi lichteten die beiden aber dennoch miteinander im Disneyland ab: Arm in Arm schlenderten die Musical-Darsteller durch den Freizeitpark.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

Instagram / arianagrande Ariana Grande, 2023

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

