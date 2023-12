"Love Story"-Star Ryan O'Neals (†82) Todesursache steht fest

Es gibt endlich Gewissheit. Ryan O'Neal (82) hatte mit seiner Hauptrolle in dem Film "Love Story" seinen großen internationalen Durchbruch gefeiert. Seitdem spielte er in vielen erfolgreichen Produktionen mit und gehörte in den 70er-Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Doch im Laufe seines Lebens musste er einige Schicksalsschläge verkraften: Im Jahr 2001 wurde bei dem Hollywoodstar Leukämie diagnostiziert. Elf Jahre später erkrankte er an Prostatakrebs. Kürzlich wurden dann erschütternde Neuigkeiten bekannt: Ryan ist gestorben. Jetzt steht seine Todesursache fest.

Die nun veröffentlichte Sterbeurkunde des "Paper Moon"-Darsteller gibt neue Erkenntnisse über sein Ableben. The Blast zufolge ist Ryan an "kongestivem Herzversagen" gestorben, nachdem er jahrelang an "Kardiomyopathie", einer Erkrankung des Herzmuskels, gelitten hatte. Aus der Sterbeurkunde geht zudem hervor, dass er im Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park in Los Angeles beigesetzt wurde.

Die traurigen Neuigkeiten vom Tod des Filmstars verkündete sein Sohn vor wenigen Tagen auf Instagram: "Das ist das Schwierigste, was ich je zu sagen hatte, aber jetzt geht es los. Mein Vater ist heute friedlich verstorben, mit seinem liebevollen Team an seiner Seite, das ihn unterstützt und ihn so liebt, wie er uns lieben würde." Den Verlust seines Vaters verkraften zu müssen, fiele ihm und seiner Frau sehr schwer, erklärte er weiter. "Ich werde dich vermissen, Dad. Ich habe dich lieb. Wir lieben dich", schloss er sein emotionales Statement.

