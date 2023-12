Ryan O'Neal wurde neben seiner großen Liebe Farrah beerdigt

Ryan O'Neal (82) hinterlässt eine große Lücke. Der US-Amerikaner war in den 70er Jahren einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods gewesen und hatte unter anderem die Hauptrolle in dem Erfolgsfilm "Paper Moon" gespielt. Doch vor rund drei Wochen machten traurige Neuigkeiten die Runde: Der Filmstar starb an Herzversagen. Nun findet Ryan seine letzte Ruhe – und das neben seiner großen Liebe.

Wie People berichtet, wurde der 82-Jährige in Los Angeles beigesetzt. Die Trauerfeier soll vergangenen Samstag neben der Grabstätte von Farrah Fawcett (✝62), seiner langjährigen Freundin, stattgefunden haben. An der Feier sollen sein Sohn Patrick O'Neal sowie Ryans Ex-Frau Leigh Taylor-Young und die Schauspielerin Alana Stewart, eine Freundin von Farrah, teilgenommen haben.

Ryan und Farrah verband eine große Liebesgeschichte. Von 1979 bis 1997 waren die beiden ein Paar – nach einer kurzzeitigen Trennung waren sie von 2001 bis zu ihrem Tod 2009 wieder zusammen. Der Schauspieler hatte es sich laut Medienberichten immer gewünscht, seine letzte Ruhe neben seiner großen Liebe zu finden.

