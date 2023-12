Kollegen trauern um "Love Story"-Star Ryan O'Neal (†82)!

Ryan O'Neal (82) hinterlässt bei vielen eine große Lücke. Vor einigen Stunden wurde bekannt, dass der Schauspieler gestorben ist. Der "Love Story"-Star kämpfte seit 2012 gegen Prostatakrebs. Im Kreise seiner Familie schlief er friedlich ein, wie sein Sohn die Fans des TV-Stars wissen ließ. Nicht nur seine Liebsten und Fans trauern um Ryan. Auch seine einstigen Kollegen sind am Boden zerstört.

Ryans Wegbegleiter zollen ihm ehrenvoll Tribut! "Die Nachricht von Ryans Tod macht mich sehr traurig. [...] Er war sehr witzig und charmant. Wir werden ihn nicht vergessen", schreibt beispielsweise Barbra Streisand (81) auf X. Für "What's Up, Doc?" und "The Main Event" standen die beiden zusammen vor der Kamera. Auch David Boreanaz (54) erinnert liebevoll im Netz an Ryan: "Danke für die gemeinsamen Momente und die Lacher. Immer fürs Herz und immer im Moment gelebt."

Ryans Tochter Tatum O'Neal äußerte sich ebenfalls in emotionalen Worten über sein Ableben. "Er bedeutete die Welt für mich. Ich habe ihn sehr geliebt und weiß, dass er mich auch geliebt hat. Ich werde ihn für immer vermissen", teilte die Schauspielerin People mit. Das Vater-Tochter-Duo hatte 1973 den mehrfach ausgezeichneten Film "Paper Moon" zusammen gedreht.

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand beim Chanel Dinner Celebrating Our Majestic Oceans, 2018

Anzeige

Getty Images David Boreanaz und Ryan O'Neal

Anzeige

Getty Images Ryan O'Neal und seine Tochter Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de