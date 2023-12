Party mit ihren Enkeln: Schwedens Königin Silvia wird 80!

Königin Silvia von Schweden (80) genießt ihren Ehrentag! Die in Deutschland geborene Monarchin gründete in den vergangenen Jahrzehnten eine große Familie. Mit ihrem Ehemann König Carl Gustaf von Schweden (77) hat sie drei Kinder – die wiederum haben selbst schon eine Menge Nachwuchs. So hat die gebürtige Heidelbergerin bereits acht Enkelkinder. Und mit diesen feiert sie nun eine besondere Party: Denn Silvia wird heute 80 Jahre alt!

Auf Instagram teilt das schwedische Königshaus am Samstag mehrere Aufnahmen zu Ehren der Königin. Neben einem neuen offiziellen Portrait der Brünetten bekommen die Follower auch einen Einblick in die Geburtstagsfeier – denn diese schmeißen Silvias Enkelkinder! Alle acht pusten auf einem Foto die Kerzen auf einem üppigen Kuchen auf. "Alles Gute zum 80. Geburtstag, Oma!", heißt es dazu ganz liebevoll.

Den Fotos nach zu urteilen, hat sich bereits die ganze Familie in Schweden eingefunden, um gemeinsam Weihnachten zu feiern.Darunter ist auch Prinzessin Madeleine (41) mit ihren Sprösslingen – die Beauty lebt sonst mit ihrem Mann und ihren Kindern in den USA. Bereits am Freitag postete sie im Netz ein Foto der Königskinder und schrieb dazu: "Die Cousins und Cousinen sind wieder vereint!"

Anzeige

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden

Anzeige

Instagram / kungahuset Königin Silvia von Schweden mit ihren Enkelkindern

Anzeige

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

Anzeige

Wie findet ihr das Geburtstagsfoto von Königin Silvia und ihren Enkelkindern? Sehr süß! Ich hätte mir mehr erwartet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de