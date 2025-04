Nach OP: Königin Silvia mit Krücken auf Beerdigung in Bayern

Königin Silvias (81) Operation am Fuß ist erst wenige Wochen her, da widmet sich die schwedische Monarchin schon wieder ihren Pflichten. In Bayern wohnte sie zusammen mit ihrem Mann König Carl Gustaf (78), ihrer Tochter Prinzessin Madeleine (42) und ihrem Schwiegersohn Chris O'Neill (50) der Trauerfeier für den verstorbenen Prinzen Andreas von Sachsen-Coburg-Gotha bei. Der Auftritt dürfte einige Fans besorgen, denn wie auf Bildern, die Hello! vorliegen, zu sehen ist, ist Silvia nach wie vor auf Krücken angewiesen. Während sie in einer Hand eine Krücke zur Hilfe hat, stützt sie sich mit der anderen auf den Arm ihres Gatten.

Den Heilungsprozess hat sie offenbar noch nicht durchgestanden. Dabei war der Eingriff eigentlich nicht weiter dramatisch. Eine Sprecherin des schwedischen Palastes erklärte laut dem Magazin Svensk Dam: "Die Königin wurde Anfang des Monats wegen Hallux Valgus, auch bekannt als Ballenzeh, operiert." Für wenige Wochen musste die 81-Jährige deshalb eine Pause von ihren royalen Pflichten machen. Den Vertretern zufolge sei die OP aber gut verlaufen und Silvia könne sich zu Hause erholen. Die Rückkehr an ihre Arbeit war für Ende April angesetzt und konnte mit ihrem Besuch in Bayern offenbar planmäßig eingehalten werden.

Schon in den vergangenen Monaten mussten Fans sich um die Gesundheit der Königin sorgen. Im November 2024 erkrankte sie an einer schweren Atemwegsinfektion und musste deshalb eine Dienstreise nach Singapur ausfallen lassen. Der Royal-Experte Johan T. Lindwall erklärte dem Magazin, dass die Absage und die Erkrankung der gebürtigen Heidelbergerin durchaus ein Grund zur Sorge sei. "Das ist äußerst ungewöhnlich. Für Silvia steht die Pflicht über allem anderen und es kostet sie viel, einen Staatsbesuch abzusagen", meinte der Kenner. Es sei eine absolute Seltenheit, dass Silvia Termine absage – auch krankheitsbedingt.

