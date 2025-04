Fuß-Operation war Grund für Königin Silvias royale Auszeit

Königin Silvia (81) von Schweden musste sich einer Fußoperation unterziehen. Wie der Hof bekanntgibt, habe sich die Monarchin schon zu Beginn der Woche einem Eingriff wegen eines Hallux Valgus unterzogen – einer Fehlstellung des Großzehs. Die Operation sei gut verlaufen und die Königin erhole sich aktuell in ihrem Zuhause auf Schloss Drottningholm, westlich von Stockholm. Ihre Rückkehr zu öffentlichen Auftritten wird für Ende April erwartet.

Die Entscheidung, die Operation vorerst nicht öffentlich zu machen, sorgte für Nachfragen. Aufmerksame Beobachter bemerkten bereits Ende März eine Lücke im öffentlichen Terminkalender der Königin. Zuletzt wurde Silvia am 29. März gemeinsam mit König Carl Gustaf (78) in Sigtuna gesehen. Der Eingriff und die damit verbundene Erholungszeit bedeuten für Silvia nun eine kurze berufliche Auszeit. Wie Bunte berichtet, soll sie am 28. April wieder Termine wahrnehmen und an einem Treffen der World Childhood Foundation teilnehmen – einer Stiftung, die ihr und ihrer Tochter Prinzessin Madeleine (42) besonders am Herzen liegt.

Die gebürtige Heidelbergerin ist seit ihrer Heirat mit Carl Gustaf im Jahr 1976 Königin von Schweden. Seit Jahrzehnten wird sie vor allem für ihr soziales Engagement geschätzt, insbesondere für Projekte rund um Kinderrechte. Privat gilt Silvia als Ruhepol der ganzen Familie, die mit drei Kindern und acht Enkelkindern regelmäßig auf Drottningholm zusammenkommt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden, Royals

Anzeige Anzeige

Instagram / kungahuset Königin Silvia von Schweden mit ihren Enkelkindern