Erneute Erkrankung von Königin Silvia ist sehr beunruhigend

Das schwedische Königshaus verkündete am Montagmorgen, dass Königin Silvia (80) an einer "schweren Atemwegsinfektion" erkrankt sei. Aus diesem Grund hat sich die Frau von König Carl Gustaf (78) dazu entschieden, nicht mit ihrem Liebsten nach Singapur zu reisen. Die Absage sorgt bei dem Royal-Experten Johan T. Lindwall für große Bedenken. Seine Gefühle drückt er nun im schwedischen Portal Svensk Dam deutlich aus: "Das ist äußerst ungewöhnlich. Für Silvia steht die Pflicht über allem anderen und es kostet sie viel, einen ganzen Staatsbesuch abzusagen."

Der Journalist erinnert sich außerdem an eine ähnliche Situation, die jedoch bereits 14 Jahre zurückliegt: "Ich war 2010 in Botswana, als der Hof plötzlich bekannt gab, dass Silvia krank sei – das war das letzte Mal, dass es passierte!" Tatsächlich handelt es sich um eine absolute Seltenheit, dass die 80-Jährige ihren Pflichten krankheitsbedingt fernbleiben muss. Dem Statement des Palastes zufolge fiel es ihr in dem aktuellen Fall auch sehr schwer, so zu entscheiden: "Die Königin hat sich sehr auf den Besuch in Singapur gefreut und bedauert, dass sie die Reise nicht antreten kann."

Die ausgebildete Dolmetscherin hat abseits ihrer gesundheitlichen Beschwerden ohnehin bereits herausfordernde Monate hinter sich. Ihre Schwägerin, die Frau ihres Bruders Ralf Sommerlath, ist erst vor Kurzem verstorben. Die Adlige sagte daraufhin ihre Teilnahme an der für den 20. September geplanten Ausstellungseröffnung auf der Insel Djurgården ab. Wie Margareta Thorgren, Informationschefin des schwedischen Hofes, gegenüber Svensk Damtidning bekannt gab, fand die Trauerfeier schließlich im privaten Kreis statt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Silvia von Schweden in Stockholm im Mai 2022