Königin Silvia von Schweden hat "schwere Atemwegsinfektion"

Königin Silvia (80) geht es nicht gut. Wie der schwedische Palast auf seiner Website mitteilt, hat die Royal-Dame eine "schwere Atemwegsinfektion" und muss sich zu Hause auskurieren. Damit fällt auch ein geplanter Trip nach Asien ins Wasser. "Die Königin hat sich sehr auf den Besuch in Singapur gefreut und bedauert, dass sie die Reise nicht antreten kann", heißt es in der Stellungnahme. Die in Heidelberg geborene Adelige wolle niemanden anstecken und werde deshalb in Schweden bleiben. An ihrer Stelle werden Staatssekretäre das Programm in Singapur absolvieren.

Die Reise nach Singapur ist schon das dritte Ereignis, das Silvia in den vergangenen zwei Monaten absagen musste. Mitte September verpasste sie das traditionelle Konzert nach der Eröffnung des schwedischen Parlaments wegen einer Erkältung. Eine Woche später teilte Margareta Thorgren, Informationschefin des schwedischen Hofes, gegenüber Svensk Damtidning⁣ mit, dass die dreifache Mutter nicht an einer Ausstellungseröffnung auf der Insel Djurgården teilnehmen könne. Kurz zuvor war ihre Schwägerin Charlotte Sommerlath verstorben, deren Trauerfeier auf denselben Tag fiel.

In rund einem Monat steht für Silvia ein wichtiger Meilenstein an, bei dem die Ehefrau von König Carl Gustaf (78) wieder topfit sein sollte. Am 23. Dezember feiert sie ihren 81. Geburtstag. Wie ihr Ehrentag zelebriert werden soll, steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr gab es eine große Party, wie das Königshaus auf Instagram verriet. Auf einem Schnappschuss wurde Silvia von ihren Enkelkindern dabei unterstützt, die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte auszupusten. Zu dem niedlichen Foto schrieb der Palast: "Alles Gute zum 80. Geburtstag, Oma!"

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf, schwedische Royals

Instagram / kungahuset Königin Silvia von Schweden mit ihren Enkelkindern