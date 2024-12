Königin Silvia schmückt mit ihren Enkeln den Weihnachtsbaum

Königin Silvia (80) sorgt für royale Weihnachtsstimmung! Am Montagabend versammelte sich die gesamte achtköpfige Enkel-Rasselbande im Stockholmer Königsschloss, um gemeinsam mit der Monarchin den traditionellen Weihnachtsbaum zu schmücken. In einem eleganten schwarzen Blazer mit goldenen Knöpfen und passender Hose überzeugte Silvia nicht nur als Dekorateurin – sondern vor allem als liebevolle Großmutter, wie in einem Video des offiziellen Instagram-Accounts der Königsfamilie zu sehen ist. Immer wieder drückte sie ihre Enkelkinder fest an sich und genoss den besonderen Moment in vollen Zügen. Für den Lacher des Abends sorgte der kleine Prinz Julian (3), der den anwesenden Fotografen frech die Zunge herausstreckte.

Diese herzerwärmenden Bilder haben in Schweden eine lange Tradition und lassen die Herzen der Royal-Fans jedes Jahr höherschlagen. Besonders nach Silvias krankheitsbedingter Absage ihrer Singapur-Reise im vergangenen Monat war die Zusammenkunft mit der Familie ein echtes Highlight. An dem Abend strahlte auch ihre Enkelin Prinzessin Estelle (12), die Tochter von Kronprinzessin Victoria (47), an Silvias Seite. Die Prinzessin präsentierte sich stilsicher in einem roten Ensemble mit Bikerstiefeln und bewies, dass sie ihrer Oma zumindest in Sachen Größe bereits Konkurrenz macht.

Schon vor wenigen Tagen sorgte Estelle für einen festlichen Hingucker. Beim traditionellen Luciafest, das in Skandinavien die Vorweihnachtszeit einläutet, schlüpfte sie in die Rolle der Lichtbringerin und sah dabei wie ein wahrer Weihnachtsengel aus. Sie trug das typische weiße Kleid und einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf. Das besondere Foto, das ebenfalls auf dem Instagram-Account des Königshauses geteilt wurde, stammt übrigens von keiner Geringeren als Mama Victoria höchstpersönlich – ein rührender Familienmoment, der die königliche Vorfreude auf Weihnachten perfekt einfing.

Instagram / kungahuset Prinzessin Victoria und Prinzessin Estelle im August 2024

Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle, schwedisches Königshaus

