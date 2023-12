Geburt von Hannah Kerschbaumers Sohn lief nicht wie erwartet

Endlich war es so weit! Hannah Kerschbaumer (31) hatte sehnsüchtig ihr erstes Kind erwartet. Der Kleine hatte aber so ziemlich auf sich warten lassen: Rund zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin machte er sich erst auf den Weg. Am 20. Dezember erblickte dann Sohn Joshua das Licht der Welt. Aber die Geburt von Hannahs Kind lief offenbar nicht wie geplant!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die einstige Der Bachelor-Kandidatin endlich bei ihren Fans. "Wir sind aktuell noch im Krankenhaus und ich melde mich, sobald ich alles verarbeitet habe. Es lief alles anders als erwartet, war aber dennoch wunderschön", berichtet Hannah. Weitere Details behält sie für sich – betont aber, dass es allen dreien gut geht und sie nun erst einmal die Zeit als Familie genießen.

Hannah und ihr Partner Chris mussten ziemlich geduldig sein, bis sie den kleinen Joshua endlich im Arm halten durften. "Elf Tage über dem Entbindungstermin: Heute lag ich wieder am CTG und wartete verzweifelt auf Wehen", hatte die Influencerin noch vor wenigen Tagen im Netz geteilt. Schließlich wurde die Geburt jedoch eingeleitet.

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumers Baby

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Freund Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de