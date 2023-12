"Mindset": So gehen Aleandra und Angelina Frerk mit Hate um!

Stecken sie Kritik einfach so weg? Angelina (20) und Aleandra Frerk haben sich in den vergangenen Jahren auf Social Media einen großen Namen gemacht. Allein auf TikTok folgen den Zwillingen Millionen von Menschen. Zudem präsentieren die Beautys sich regelmäßig auf coolen Events und sogar auf den Laufstegen der Welt. Für sie gehört allerdings auch Hate zur Tagesordnung. Wie gehen Angelina und Aleandra damit um?

Gegenüber Promiflash verraten die Twins: Auch an ihnen geht Kritik nicht spurlos vorüber, vor allem Aleandra falle es etwas schwerer, damit umzugehen. "Wenn es ihr [Aleandra] schlecht geht, dann spreche ich ihr halt ein bisschen Mut zu und sage: 'Hey, komm, das sind Menschen, die kennst du nicht, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen, also das ist völlig egal, was die kommentieren'", erklärt Angelina. Man müsse ein gewisses Mindset entwickeln. "Du kannst es eh nicht ändern, was die Leute schreiben oder kommentieren, deswegen ist es einfach am besten das zu ignorieren und einfach sein Ding weiterzumachen", fügt Aleandra noch hinzu.

Im Plausch mit Promiflash verraten die TikTok-Stars außerdem, wie man sie charakterlich am besten auseinanderhalten kann. "Also ich würde sagen, Aleandra ist ein sehr einfühlsamer Mensch und sie ist immer da, wenn man sie braucht und ich bin eher so der harte Klotz", gibt die Ex-Freundin von Julien Brown preis. Auch in Sachen Style mögen sie es anders: Angelina setzt eher auf elegante Styles, während ihr Zwilling es eher lässig und sportlich mag.

Instagram / angelinafrerk Angelina Frerk, deutsches Model

Getty Images Aleandra und Angelina Frerk bei den GQ Men of the Year Awards 2023

Instagram / aleandrafrerk Aleandra Frerk im August 2023

