So ticken die TikTok-Beautys Aleandra und Angelina Frerk!

Aleandra und Angelina Frerk (20) verraten ein paar Details über sich! Die Zwillinge gehören auf TikTok zu den ganz Großen. Auf der Social-Media-Plattform haben die beiden Millionen von Follower und versorgen sie dort täglich mit Content. Zudem sind die Schwestern auch als Models erfolgreich. Promiflash hat Angelina und Aleandra nun getroffen und hat sie mal gefragt: Wie unterscheiden sich die Beautys eigentlich?

Bei den diesjährigen GQ Men of the Year Awards gaben die TikTok-Stars gegen Promiflash preis, wie man sie am besten auseinanderhalten kann. "Ich reite. Sie nicht", begann Angelina schmunzelnd. Doch auch charakterlich seien die Twins ganz verschieden. "Aleandra ist ein sehr einfühlsamer Mensch und sie ist immer da, wenn man sie braucht", erklärte die Influencerin weiter. Sie sei hingegen eher der "harte Klotz", der ihrer Schwester immer hilft, wenn sie mal Probleme habe.

Die Zwillinge halten augenscheinlich immer eng zusammen. Vermutlich auch als Angelinas Trennung bekannt geworden war. Die Laufstegschönheit war zwei Jahre mit Julien Brown zusammen. "Wir sind im Guten auseinandergegangen! Zwischen uns ist nichts Schlimmes passiert – Gefühle verändern sich und natürlich verändert man sich auch", erklärte der Elevator Boy auf Instagram dazu.

Instagram / angelinafrerk Angelina Frerk, TikTok-Star

Instagram / aleandrafrerk Aleandra Frerk, deutsches Model

Getty Images Julien Brown und Angelina Frerk im Oktober 2023

