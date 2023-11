Elevator Boy Julien Brown und Angelina Frerk sind getrennt

Sie ziehen einen Schlussstrich! Julien Brown, der als Mitglied der Gruppe Elevator Boys in den sozialen Medien große Bekanntheit erlangt hatte, und Angelina Frerk (20) waren lange Zeit gute Freunde. Doch aus der engen Freundschaft des Social-Media-Stars und des Models entwickelten sich schließlich große Gefühle. Etwa zwei Jahre lang gingen die Turteltauben gemeinsam durchs Leben. Doch damit soll nun Schluss sein: Julien und Angelina haben sich getrennt!

Das verkünden die einstigen Turteltauben in einem gemeinsamen Statement. "Angelina und ich möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen, respektieren uns immer noch und wissen uns gegenseitig sehr zu schätzen", schreibt der Hottie auf Instagram. Während der Influencer zwar nicht genau verrät, was zu dem Liebes-Aus geführt hat, erklärt er, dass nichts zwischen ihnen vorgefallen sei: "Wir sind im Guten auseinandergegangen! Zwischen uns ist nichts Schlimmes passiert – Gefühle verändern sich und natürlich verändert man sich auch."

Veränderungen gab es bei den beiden in der letzten Zeit so einige: Während Angelina als Model durchstartet, haben die Elevator Boys im Juli ihre erste Single veröffentlicht. Und die kam bei ihren Fans sehr gut an: "Das ist wirklich so gut, wow! Ich bin schockiert", schrieb ein Fan damals unter das offizielle YouTube-Video des Songs. Auch ein anderer Follower war begeistert: "Dieser Song ist so gut! Erwartungen komplett übertroffen. Ihr könnt echt stolz auf euch sein, Jungs!"

Anzeige

Getty Images Tim Schaecker, Jacob Rott, Luis Freitag, Bene Schulz und Julien Brown posieren

Anzeige

Instagram / itsjulienbrown Julien Brown, Social Media Bekanntheit

Anzeige

Instagram / angelinafrerk angelina frerk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de