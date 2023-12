Anna Adamyan genießt erstes Weihnachten mit Söhnchen Levi!

Sie genießen die besinnliche Zeit zu dritt! Seit vier Monaten ist Anna Adamyan (27) im absoluten Babyglück. Sie und ihr Ehemann Sargis Adamyan (30) konnten Anfang August ihren kleinen Sohn Levi auf der Welt willkommen heißen. Seitdem genießt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin jeden noch so kleinen Augenblick mit ihrem Wunder – so wie jetzt auch das erste Weihnachtsfest: Anna teilt einen niedlichen Schnappschuss von ihrer kleinen Familie!

Via Instagram veröffentlicht die 27-Jährige eine Aufnahme, auf der sie mit ihrem Gatten und ihrem Sohnemann vor einem geschmückten Christbaum steht. In Dubai verbringt die Family zum ersten Mal zu dritt das Fest der Liebe. "Frohe Weihnachten von Familie Adamyan", schreibt das Model zu dem Beitrag und versieht ihn mit einem Familien-Emoji und einem Funkel-Emoji.

Dass die drei jetzt so glücklich ihr erstes Weihnachten verbringen, ist für sie wohl die Krönung dieses ziemlich turbulenten Jahres. Nach etlichen Fehlgeburten erblickte im August nämlich endlich Annas Regenbogenkind das Licht der Welt. Doch die Entbindung war alles andere als ein Zuckerschlecken. "Mit guter Hoffnung sind wir in die vaginale Geburt gestartet, doch endete sie nach vielen Stunden in einem Kaiserschnitt unter Vollnarkose mit anschließender Operation und hohem Blutverlust", schrieb sie vor wenigen Wochen ausführlich in einem Geburtsbericht auf Instagram.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan küsst ihren Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Sargis und Anna Adamyan mit ihrem Baby

