"Traumatisch": Anna Adamyan meldet sich zum Geburtsverlauf

Sie spricht endlich über die Geburt! Vor wenigen Wochen ist Anna Adamyan (27) endlich zum ersten Mal Mama geworden. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sargis (30) hatten nämlich lange einen unerfüllten Kinderwunsch und viele Fehlgeburten. Ende letzten Jahres hatte die Influencerin dann stolz verkündet, wieder schwanger zu sein. Die Geburt ihres kleinen Wunders war aber alles andere als glatt verlaufen, woraufhin sich die Beauty einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzog. Jetzt spricht Anna erstmals über ihre traumatische Geburt.

"Mit guter Hoffnung sind wir in die vaginale Geburt gestartet, doch endete sie nach vielen Stunden in einem Kaiserschnitt unter Vollnarkose mit anschließender Operation und hohem Blutverlust", schreibt sie zu einem Foto auf Instagram, das sie und ihr Baby im Krankenhaus zeigt. In diesem Moment habe Anna große Angst gehabt. Außerdem sei es ein schreckliches Gefühl gewesen, mit Bauch einzuschlafen und ohne wieder aufzuwachen. Die Konsequenz: "Dadurch fehlen mir lauter Momente und Erinnerungen, die ich leider so nie wiederbekommen werde." Deswegen habe die Influencerin sich auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Für mich, für uns ist das Erlebte nach wie vor traumatisch", weiß sie.

Ihr Mann habe vom ersten Kennenlernen mit dem Neugeborenen Fotos und Videos gemacht, die der Brünetten Halt geben. "Ich schaue sie mir täglich an, mit Tränen und gleichzeitig auch einem Lächeln, in der Hoffnung, dass die Gefühle in dem Moment vielleicht mal zurückkommen", hofft Anna. Die Geburt liegt mittlerweile sechs Wochen zurück und die frischgebackene Mama habe jeden einzelnen Tag gebraucht, um diese zu verarbeiten.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

