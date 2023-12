Anna-Maria Ferchichi musste an Heiligabend ins Krankenhaus

So hat sie sich das sicherlich nicht vorgestellt. Anna-Maria Ferchichi (42) ist stolze Mama von acht Kindern. Sieben davon teilt sie mit ihrem Ehemann Bushido (45). Mit ihrem Ex-Freund hat die Influencerin zudem noch einen weiteren Sohn. Im Netz hatte die Beauty zuletzt immer wieder deutlich gemacht, wie sehr sie dem Weihnachtsfest entgegenfiebert. Doch nun verrät Anna-Maria, dass sie an Heiligabend nicht bei ihren Liebsten sein konnte.

In einer aktuellen Instagram-Story teilt die 42-Jährige eine Aufnahme, in der ihre Kids ganz eifrig ihre Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auspacken. "Ich konnte heute nur aus der Ferne teilnehmen. Meine Bescherung war gerade im Krankenhaus", erklärt sie geknickt. Sie sei am Sonntagmorgen in die Klinik eingeliefert worden. "Habe ganz stark verdrängt, dass heute der 24. Dezember ist", fügt Anna-Maria hinzu. Die genauen Gründe für ihren Krankenhausaufenthalt sind bislang unklar.

Bereits am Samstagnachmittag meldete sich die achtfache Mama im Netz zu Wort – und erklärte, dass sie aktuell ziemlich am kränkeln sei: "Mir geht es leider immer noch nicht besser, ich habe immer noch Fieber wie Sau." Deshalb sei die geplante Weihnachtsfeier ohnehin ins Wasser gefallen. "Ich bin echt enttäuscht. Es ist total schade. Wir müssen das Beste daraus machen", zeigte sich Anna-Maria traurig.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido im Dezember 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

