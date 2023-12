Dieser Beatles-Song schmerzt John Lennons Sohn bis heute!

Dieses Lied löst tiefe Emotionen bei ihm aus! John Lennon (✝40) war ein Mitglied der Beatles und wurde über Nacht berühmt. Doch im Alter von nur 40 Jahren verstarb der Weltstar. Bis heute begeistern Hits wie beispielsweise "Let It Be" oder "Here Comes the Sun" noch immer die Fans. Dabei hinterlässt ein Song eine besonders schmerzliche Erinnerung bei einem Angehörigen – Johns Sohn Julian Lennon verbindet viel Leid mit "Hey Jude"!

Dies verriet er in einem Interview gegenüber Esquire: "Ich liebe es, dass er einen Song über mich und für meine Mutter geschrieben hat, aber je nachdem, [...] kann es eine gute oder eine leicht frustrierende Sache sein." Denn "Hey Jude" erinnere Julian vor allem an die schmerzhafte Trennung seiner Eltern und dass er seither seinen Vater nur wenige Male gesehen habe. "Viele Leute verstehen nicht, wie intensiv, wie emotional und wie persönlich das ist", erklärte Johns Sohn und fügte hinzu: "Der Song verursacht tiefen emotionalen Schmerz."

Auch Paul McCartney (81) sprach zuletzt über den Tod seines ehemaligen Bandkollegen. "Als John starb, war es so schwierig. Es hat mich so sehr getroffen, dass ich nicht wirklich darüber sprechen konnte!", gab er gegenüber SiriusXM’s The Beatles Channel preis.

Getty Images John Lennon mit seiner Frau Yoko Ono und seinem Sohn Julian

Getty Images Cynthia Lennon und John Lennon im Aprill 1964

Getty Images John Lennon, Musiker

