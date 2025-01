Sogar die Beatles: Das sind die Brit-Award-Nominierungen

Die Nominierungen der Brit Awards sorgen für eine Sensation. In der Liste der glücklichen Künstler, die unter anderem The Sun vorliegt, sind auch die Beatles zu finden. Mit dem durch künstliche Intelligenz erzeugten Lied "Now And Then" haben sie Chancen auf den Award in der Kategorie "Song des Jahres". Für die Pilzköpfe, deren Mitglieder John Lennon (✝40) und George Harrison (✝58) bereits verstorben sind, ist dies die erste Brit-Award-Nominierung seit über 40 Jahren. Neben der berühmten Band sind noch 14 weitere Künstler in dieser Kategorie nominiert. Ein Sieg für Ringo Starr (84) und Paul McCartney (82) ist also nicht garantiert.

Abseits der Beatles stehen in diesem Jahr vor allem die Popsängerinnen im Vordergrund. Charli XCX (32) und Dua Lipa (29) führen die Liste der diesjährigen Brit-Award-Nominierungen an. Die Elektropop-Sensation, die mit ihrem Album "Brat" einen riesigen Erfolg feierte, wurde in gleich fünf Kategorien nominiert, darunter "Künstler des Jahres", "Album des Jahres" und "Song des Jahres" für ihren Titel "Guess" mit Billie Eilish (23). Dua ist ihrerseits in vier Kategorien vertreten und hat im Laufe ihrer Karriere bereits sieben Brit Awards gewonnen.

Die Preisverleihung wird auch oft als die britische Version der Grammy Awards bezeichnet. Allerdings kommt es bei der UK-Veranstaltung deutlich häufiger zu außerplanmäßigen Aktionen. 2023 sorgte zum Beispiel Harry Styles (30) für Schlagzeilen, als er seinem Musikkollegen Lewis Capaldi (28) einen Schmatzer gab. In einem Video auf X ist zu sehen, wie der "Sign Of The Times"-Interpret nach dem Gewinn einer Auszeichnung zu dem Schotten herüberläuft und ihn mit einem Kuss überrascht.

Charli XCX, Sängerin

Harry Styles, Brit Awards 2023

