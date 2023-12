"Smothers Brothers"-Legende Tom Smothers mit 86 verstorben!

Traurige Neuigkeiten aus der Unterhaltungsszene. Tom Smothers ist für seinen Humor und sein Talent, Leute zu unterhalten, bekannt. Einst planten der gebürtige New Yorker und sein Bruder Dick Smothers in der Welt der Volksmusik Fuß zu fassen – doch stattdessen machten sich die beiden Brüder in den 1960er-Jahren als die "Smothers Brothers" einen Namen in der Comedy-Szene. Doch nun ist das Komiker-Duo entzweit: Tom ist im Alter von 86 Jahren verstorben!

Der ehemalige Musiker soll laut Daily Mail am Dienstag im Kreise seiner Familie an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben sein. Diese traurige Nachricht gibt Dick mit ein paar rührenden Worten bekannt. "Tom war nicht nur der liebevolle ältere Bruder, den sich jeder in seinem Leben wünscht, er war auch ein einzigartiger kreativer Partner. Ich bin für immer dankbar, dass ich ein Leben lang mit ihm zusammen war, auf und hinter der Bühne, über 60 Jahre lang", erklärt er. Ihre geschwisterliche Beziehung beschreibt der 84-Jährige wie die eines Ehepaares: "Je länger wir zusammen waren, desto mehr liebten und respektierten wir uns gegenseitig."

Das National Comedy Center in New York, das sich dem Vermächtnis des lustigen Geschwisterpaares widmet, zollt Tom seinen Tribut: "Tom Smothers war nicht nur ein außergewöhnliches komödiantisches Talent [...], sondern er war auch ein wahrer Verfechter der Meinungsfreiheit, der die Kraft der Comedy nutzte, um Grenzen zu verschieben und unser politisches Bewusstsein zu erweitern."

Getty Images Tom Smothers und sein Bruder Dick Smothers

Getty Images Tom Smothers mit Award

Getty Images Tom Smothers im Januar 2010

