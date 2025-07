Jennifer Lopez verrät: Nie wieder Hochzeit nach Affleck-Aus

Jennifer Lopez (55) sorgt bei einem Konzert in Bilbao, Spanien, für Schlagzeilen, als sie auf die Frage eines Fans reagiert. Während ihres Auftritts am 15. Juli hielt ein Zuschauer ein Schild mit der Aufschrift "J Lo, heirate mich?" hoch. Die Sängerin antwortete mit einem Lächeln: "Ich glaube, damit bin ich durch. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert." Das Video dieser Szene wurde auf der Plattform X gepostet und verbreitete sich schnell. Ihre Antwort kommt, nachdem sie in der Vergangenheit bereits viermal verheiratet war – zuletzt mit Ben Affleck (52), von dem sie sich im vergangenen Jahr scheiden ließ.

Die Liste ihrer Ehen ist lang: Jennifer war zunächst mit Ojani Noa (51) verheiratet (1997–1998), danach mit Cris Judd (2001–2003). Von 2004 bis 2014 war sie mit Marc Anthony (56) verheiratet, mit dem sie die 17-jährigen Zwillinge Emme (17) und Max (17) hat. Nach einer gescheiterten Verlobung mit Alex Rodriguez (49) gab sie Ben Affleck 2022 das Ja-Wort. Doch auch diese Ehe endete nach zwei Jahren – im Januar 2025 wurde die Scheidung offiziell. Trotz ihres turbulenten Liebeslebens scheint Jennifer nach eigener Aussage aktuell keinen weiteren Gang zum Traualtar in Betracht zu ziehen. Ihr Fokus liegt offenbar auf ihrer Musik, was sie während ihrer internationalen Tour eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Jennifer hat es geschafft, schwierige persönliche Phasen kreativ zu verarbeiten und in ihre Kunst einfließen zu lassen. So arbeitete sie nach der Trennung von Ben an einer emotionalen Ballade, die stark von ihren jüngsten Erlebnissen geprägt ist. Privat zeigt sie sich als liebevolle Mutter und wird besonders für ihre enge Bindung zu ihren Kindern gelobt. Mit ihrer Musik, die sie authentisch mit ihren Fans teilt, und ihrer unerschütterlichen Energie bleibt sie für viele ein Idol. Ihr Liveset in Europa spiegelt eindrucksvoll jene Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit wider, die sie zu einer der charismatischsten Künstlerinnen ihrer Generation macht.

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Popstar

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025