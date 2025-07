Nick Cannon gesteht: Er bekam fünf Kinder in einem Jahr

Nick Cannon (44), der vielseitige Entertainer und stolze Vater von zwölf Kindern mit sechs verschiedenen Frauen, hat in einem Interview mit Vulture über die Entstehung seiner Großfamilie gesprochen. Besonders das Jahr 2022 sorgte bei ihm für Staunen, indem er gleich fünf Kinder begrüßte. "Wahrscheinlich war das ziemlich leichtsinnig", räumte er offen ein. Im Juli 2022 bekam er seinen Sohn, Legendary Love, mit Bre Tiesi. Seine Tochter, Onyx Ice Cole, die er mit LaNisha Cole hat, wurde im September geboren, ebenso Sohn Rise Messiah, den er mit Brittany Bell bekam. Nick und Brittany sind außerdem Eltern ihres Sohnes Golden Sagon, der im Februar 2017 geboren wurde, und ihrer Tochter Powerful Queen, die im Dezember 2020 geboren wurde. Beautiful Zeppelin bekam der Schauspieler mit Abby De La Rosa im November 2022. Die beiden haben ebenfalls schon zwei Kinder, und zwar die Zwillinge Zion Mixolydian und Zillion Heir, die im Juni 2021 zur Welt kamen. Halo Marie ist mit Alyssa Scott entstanden und erblickte dann noch im Dezember das Licht der Welt. Mit seiner Ex-Frau Mariah Carey (56) teilt er sich ebenfalls die Zwillinge Moroccan und Monroe. Die Kinder seien das Ergebnis seiner Beziehungen und seines Wunsches, andere, wie zum Beispiel seine Freunde, glücklich zu machen. Dass er sich aktuell keine weiteren Kinder vorstellen kann, schließt der TV-Star jedoch keineswegs kategorisch aus.

Nick erklärte, dass sein Lebensstil oft als "unkonventionell" angesehen wird, er sich jedoch bemühe, für alle seine Kinder präsent zu sein. Er betonte, dass seine Familie von Liebe zusammengehalten werde, auch wenn sie nicht den traditionellen Vorstellungen entspreche. Der Verlust seines Sohnes Zen, den er mit Alyssa Scott 2021 bekam, habe ihn besonders geprägt. Er verstarb im Alter von nur fünf Monaten an einem Hirntumor. Alle Kinder sollen erkennen, dass sie in einer offenen und liebevollen Umgebung aufwachsen, so sein Wunsch. Während er oft mit bekannten Persönlichkeiten wie Elon Musk (54) verglichen wird, stellt Nick klar, dass die Größe seiner Familie keine bewusste Nachahmung sei.

In der Vergangenheit sorgte Nick wiederholt für Schlagzeilen, unter anderem, als er die Namen von zwei seiner Kinder nicht auf Anhieb aufzählen konnte. Mit Humor begegnete er den kleinen Pannen in seinem Vateralltag. Auch mit seiner neuen Show "Nick Cannon@Night", die diesen Monat startet und sich um Beziehungsfragen drehen wird, bleibt er in der öffentlichen Diskussion. Trotz kritischer Stimmen in sozialen Medien sieht sich der Star als Botschafter für eine moderne Sichtweise auf Beziehungen, Liebe und Familie – Themen, die in seiner eigenen Geschichte oft widersprüchlich wahrgenommen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Cannon im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Cannon und Brittany Bell mit ihren Kindern bei der Pemiere von "Vaiana 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Zwillingen, 2018