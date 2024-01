Mieser Start 2024: Anna Heisers Kinder mussten in Klinik

Das war wohl kein guter Start ins neue Jahr! Anna Heiser (33) hatte in der Datingshow Bauer sucht Frau ihre große Liebe gesucht – und sie in Gerald gefunden. Kurz darauf folgte die Blitzhochzeit. Im Laufe ihrer Ehe durften sich die Turteltauben über die Geburt ihres Sohnes Leon und ihrer Tochter Alina freuen. Seitdem genießen die vier ihr Familienleben in vollen Zügen. Doch in der Silvesternacht kam es zum großen Schock für die stolzen Eltern: Anna und Geralds Kinder mussten in die Klinik!

"Unser Silvester bleibt ruhig, da Alina Bronchitis hat. Wir waren heute Nacht im Krankenhaus mit der kleinen Maus und hoffen, dass die Medikamente schnell anfangen zu wirken", berichtete die Influencerin am letzten Tag des Jahres. Doch mitten in der Silvesternacht ging es dann plötzlich auch Söhnchen Leon schlechter. Der Zweijährige litt an einer Mittelohrentzündung. "Deswegen waren wir heute Morgen wieder im Krankenhaus. Jetzt hat er auch ein Antibiotikum und wir hoffen, dass die Krankheitswelle jetzt zu Ende geht", erzählte die zweifache Mama weiter.

Doch nicht nur gesundheitliche Sorgen plagen Anna und ihren Mann: Auch Existenzängste machen den beiden Auswanderern zu schaffen. "Bereits nach einem Jahr als Farmeigentümer sind wir auf dem harten Boden der Tatsachen angekommen – die Farm trägt sich nicht", gab sie kürzlich unter einem Instagram-Beitrag zu. Ihnen gehe es jedoch trotzdem gut, da Anna genug verdiene.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Alina

Instagram / annaheiser Anna Heiser im November 2023 in Namibia

Instagram / gerald_r._heiser Anna Heiser und Bauer Gerald

