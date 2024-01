Nach Kettensägen-Urteil: Jens Lehmann legt Berufung ein!

Es geht in die nächste Runde für Jens Lehmann (54)! Der ehemalige Nationaltorwart sorgte in der Vergangenheit bereits für negative Schlagzeilen. In diesem Frühjahr soll er angeblich das Eigentum seines Nachbarn mit einer Kettensäge beschädigt haben. Der Rechtsstreit ging Anfang Dezember vor Gericht und in der vergangenen Woche ist dann das Urteil gefallen. Der Ex-Fußballer wurde vor dem Amtsgericht Starnberg zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach der Staatsanwaltschaft hat nun auch die Verteidigung von Jens Berufung im Verfahren eingelegt!

"Nach Absetzen des Urteils werden die Akten dem zuständigen Landgericht München II zugeleitet", teilte die Direktorin des Amtsgerichts Starnberg der Deutschen Presse-Agentur mit. Somit wird der Nachbarschaftsstreit dann in nächster Instanz vor dem Landgericht München II noch einmal verhandelt werden. Jens soll nach einem Streit die Dachbalken des Carports seines Nachbarn mit einer Kettensäge zersägt haben, um ungehindert auf den Starnberger See schauen zu können.

Die Verteidigung Lehmanns hatte in erster Instanz den Freispruch vom Vorwurf der Sachbeschädigung verlangt, während die Staatsanwaltschaft ein höheres Strafmaß in Form einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung gefordert hatte. Wann genau das Verfahren in die nächste Runde geht, ist noch unklar.

Jens Lehmann, ehemaliger Fußballprofi

Jens Lehmann, Februar 2020

Jens Lehmann, ehemaliger Fußballprofi

