Fans machen sich über Julian Engels "Gartenschlappen" lustig

Hat Julian Engels (30) mit dieser Wahl in die Tonne gegriffen? Seit 2019 ist der Fußballer nun schon der Mann an der Seite von Sarah Engels (31). Bereits knapp zwei Jahre später feierten sie ihre Liebe im Rahmen einer wahren Traumhochzeit und durften Töchterchen Solea auf der Welt begrüßen. Immer wieder zeigt das Paar im Netz Einblicke in seinen Alltag. So wie auch jetzt – Fans fallen dabei aber bloß die Schuhe von Julian ins Auge!

Auf Instagram teilt die Sängerin einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Liebsten turtelt. Auf dem Bild befindet sich das Paar auf dem Burj Khalifa in Dubai. Sarah schmiegt sich dabei vor der atemberaubenden Skyline der Stadt eng an ihren Ehemann – der hat sich ein ganz besonderes Schuhwerk für diesen Ausflug ausgesucht: Crocs! "Die Schuhe von Julian sind aber nicht sein Ernst" oder "So tolle Bilder... und dann die Gartenschlappen dazu", beömmeln sich die Nutzer unter dem Beitrag. Ein Follower nimmt Julians Look aber in Schutz: "Es werden sich wahrscheinlich welche wieder aufregen, wie man solche Schuhe anziehen kann, aber ich finde es genial, dass die nicht auf die Leute hören, die an allem was auszusetzen haben!"

Sarah ist es offenbar vollkommen egal, was ihr Liebster für Schuhe trägt – sie liebt ihn so, wie er ist! "Irgendwo gibt es diesen jemand. Jemand, der an dich denkt und dich spürt. Jemand, der dich versteht, auch wenn du es nicht erklären kannst", schrieb die Musikerin vor wenigen Wochen liebevoll in ihrer Story. "Mein jemand bist du!", fügte sie hinzu und markierte Julian.

Instagram / julbue Julian Engels, Fußballer

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels, 2023

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Februar 2023 in Dortmund

