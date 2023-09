Das macht Sarah Engels' Beziehung zu Julian so besonders

Sarah Engels (30) kommt aus dem Schwärmen über ihren Ehemann nicht mehr heraus. Nach der gescheiterten Ehe mit Pietro Lombardi (31) fand die Sängerin Ende 2019 in dem Fußballer Julian (30) ihr Glück. Kurze Zeit später machte eine romantische Hochzeit und die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Solea (1) das Glück dann perfekt. Immer wieder zeigen die Eheleute, wie sehr sie sich lieben. Jetzt verrät Sarah, wieso es mit Julian so gut klappt.

"Ich glaube, wenn man im Leben einmal den richtigen Menschen gefunden hat, spürt man es einfach. Wir sind in vielen Dingen gleich, haben die gleichen Interessen und in den Eigenschaften, in denen wir unterschiedlich sind, ergänzen wir uns umso mehr", schwärmt sie auf Instagram. Julian habe der einstigen DSDS-Kandidatin gezeigt, dass ihr Zuhause kein Ort, sondern eine Person sei: "Weil sie dir die Sicherheit gibt, die Geborgenheit und die Liebe."

Zwischen dem Paar läuft also alles Besten – ganz anders sieht es bei dem Verhältnis zwischen Sarahs Ex und ihrem neuen Partner aus. Zuletzt zofften sich die beiden wegen der Erziehung von Sarah und Pietros Sohn Alessio (8): Julian warf dem Musiker unter anderem vor, auf dem Rücken seines Stiefsohnes Schlagzeilen machen zu wollen.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Juli 2022

Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Engels, September 2016

