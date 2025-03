Sarah Engels' Ehe soll nicht laufen: Fans wundert es nicht

Aktuell halten sich hartnäckige Gerüchte, dass in der Ehe von Sarah (32) und Julian Engels (31) wohl nicht alles ganz rund verläuft. Die Community der einstigen DSDS-Finalistin scheint das allerdings eher weniger zu überraschen, wie sich jetzt herausstellt. Fan-Kommentare wie "Wundert mich bei dieser Frau nicht", "Ist ihr durchaus zuzutrauen" oder "Das war mir klar", häufen sich unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Social Media. Ein User nimmt das Paar allerdings auch in Schutz und meint: "Welche Ehe ist schon perfekt?"

Auslöser der Spekulationen ist ein Insider aus dem engen Umfeld der Engels, der sich mit vertraulichen Informationen an Bild wandte. Demnach soll Sarah und Julians Beziehung in Wahrheit nicht so rosig sein, wie sie nach außen scheint. Laut Aussagen des Tippgebers würde die 32-Jährige dazu neigen, ihren Ehemann zu kontrollieren. Zudem verbiete sie ihm angeblich, sich mit Freunden aus seiner ehemaligen Heimat zu treffen. Damit aber noch nicht genug: Die Boulevardzeitung meint zu wissen, dass Julian seine Fußballkarriere und die damit verbundene Einnahmequelle wegen Sarah und der Kinder an den Nagel gehängt habe.

Sarah und Julian sind seit Mai 2021 verheiratet. Im Dezember desselben Jahres durfte das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Tochter Solea. Zuvor führte Sarah eine langjährige Ehe mit Pietro Lombardi (32), mit dem sie einen Sohn namens Alessio hat. Seit ihrer Scheidung sind die beiden allerdings gar nicht gut aufeinander zu sprechen. Erst vor wenigen Tagen sollen der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa wiederholt eine Unterlassungsklage von seiner Ex-Frau erhalten haben – dabei geht es um die Erwähnung ihres gemeinsamen Sohns in der Öffentlichkeit.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

