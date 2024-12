Sarah Engels beginnt Weihnachtsfest mit trauriger Nachricht

Für viele Menschen ist Weihnachten das Fest der Liebe und der Besinnlichkeit. Für Sarah Engels (32) starten die Feiertage allerdings mit unschönen Nachrichten: Sie und ihr Ehemann Julian Engels (31) müssen Abschied von einem Familienmitglied nehmen. "Sorry, dass es die letzten Tage ein bisschen ruhiger hier war, aber leider ist Julians Oma verstorben. Das war und ist natürlich nicht so schön, aber wir haben noch Abschied genommen", berichtet die DSDS-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

Trotzdem versuche Sarah positiv auf die bevorstehenden Feiertage zu blicken. "Ich freue mich sehr auf morgen und die bevorstehende Zeit mit der Familie. Ich bin so dankbar für die Zeit heute und das, was ich haben darf", heißt es in ihrer Story weiter. Sie wisse, dass sie ihre Lebensumstände nicht für selbstverständlich nehmen darf und wünscht ihren Fans: "Ich wünsche allen, zur Ruhe zu kommen und jemanden um sich haben zu dürfen, den er liebt."

Sarah und ihr Mann Julian bewiesen bereits mehrfach, dass sie in schweren Zeiten zusammenhalten können. Seit 2020 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und durften in ihrer Ehe bereits Töchterchen Solea (3) begrüßen. Um seiner Partnerin perfekt auf die Weihnachtsfeiertage vorzubereiten, bastelte der Ex-Kicker der Mutter seines Kindes einen Adventskalender, der Sarah zu Tränen rührte. "Schatz! Wie schön und persönlich kann ein Adventskalender sein? Freue mich wie ein kleines Kind darüber, der ist so schön! Danke, Amo", schrieb sie vor einigen Tagen im Netz.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels im Oktober 2024

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi, Sarah Engels, Solea Engels und Julian Engels in Kanada, Oktober 2024

