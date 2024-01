Keine Krönung! So wird Prinz Frederik zum Monarchen ernannt

Diese feierliche Zeremonie wird es in Dänemark nicht geben. Zum Jahresbeginn hatte die aktuelle Monarchin Königin Margrethe von Dänemark in ihrer Neujahrsansprache verkündet, dass sie noch in diesem Monat abdanken wird. Kronprinz Frederik (55), der Sohnemann der 83-Jährigen, wird dann ihren Platz als Staatsoberhaupt einnehmen. Doch eine zeremonielle Krönung wie bei den Briten wird es für den Thronfolger und seine Gattin Prinzessin Mary (51) nicht geben!

So wie es die Fans im vergangenen Jahr im britischen Königshaus bei dem Krönungsgottesdienst von König Charles (75) mitbekamen, wird es in wenigen Tagen in Dänemark nicht ablaufen. Laut People befolgen die dänischen Royals eine Tradition, die seit 1900 bestehe. Der amtierende Premierminister habe seit jeher jeden neuen Monarchen auf dem Balkon von Schloss Christiansborg ernannt – gleichermaßen werde auch die Proklamation von Frederik und Mary in wenigen Tagen ablaufen.

2023 sorgte der 55-Jährige für überraschende Schlagzeilen. Ihm wurde eine Affäre mit einer Schauspielerin nachgesagt. Kurz nachdem die Gerüchte publik gemacht wurden, reiste seine Ehefrau kurzzeitig nach Australien, zurück in ihre Heimat. Der Palast äußerte sich bisher nicht dazu.

Getty Images Prinz Frederik mit seiner Mutter Königin Margrethe von Dänemark, Oktober 2022

Per Morten Abrahamsen, Kongehuset Die dänischen Royals im Januar 2022

Getty Images Kronprinz Frederik im September 2017 in Peking

