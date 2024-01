Neuer König von Dänemark: So turbulent war Frederiks Jahr

Er wird das neue Staatsoberhaupt Dänemarks. Die gestrige Neujahrsansprache von Königin Margrethe von Dänemark (83) wird ihrem Volk lange in Erinnerung bleiben: Nach 52 Jahren auf dem Thron verkündete die Monarchin, dass sie schon bald abdanken wird. Am 14. Januar soll es so weit sein – ihr ältester Sohn Kronprinz Frederik (55) wird das Zepter übernehmen. Und das, nachdem der vierfache Vater ein äußerst turbulentes Jahr hinter sich hat...

Der 55-Jährige wird nach seiner Krönung den Namen Frederik X. tragen. Ebenso wie Margrethe galten der Royal und seine Familie als äußerst beliebt. Doch vor rund zwei Monaten sorgte Frederik für überraschende Schlagzeilen: Ihm wurde eine Affäre mit einer Schauspielerin nachgesagt. Der Palast äußert sich bis heute nicht dazu. Doch kurz nach dem die Gerüchte publik wurden, war Prinzessin Mary (51) in ihre Heimat nach Australien gereist.

Frederik und Mary hatten sich 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney kennengelernt – vier Jahre später heirateten die beiden. Mit ihrer Hochzeit galten sie als das Traumpaar unter den Blaublütern. Inzwischen sind Frederik und Mary Eltern von zwei Töchtern und zwei Söhnen.

Getty Images Prinz Frederik mit seiner Mutter Königin Margrethe von Dänemark, Oktober 2022

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark im November 2023

Getty Images Prinzessin Mary und Kronprinz Frederik bei ihrer Hochzeit, Mai 2004

