Königin Mary bricht Stilprotokoll mit Trend-Bermudashorts

Königin Mary von Dänemark (53) zeigte sich beim diesjährigen Global Fashion Summit in einem Look, der für Aufsehen sorgte. Die Royal, die üblicherweise für ihren eleganten und klassischen Stil bekannt ist, brach mit althergebrachten königlichen Modekonventionen. Statt eines Etuikleids oder eines traditionellen Hosenanzugs trug sie eine trendige Kombination aus einem Wickelblazer und einer Bermudahose aus Leinen. Der Look wurde durch einen auffälligen, gemusterten Gürtel, cognacfarbene Pumps und offenes Haar ergänzt.

Das Event, bei dem Mary glänzte, brachte Experten der internationalen Modebranche zusammen und bot der Königin die perfekte Gelegenheit, ihr Interesse an nachhaltiger Mode zu unterstreichen. Laut eines Instagram-Beitrags des Palasts führte sie Gespräche mit führenden Unternehmen der Branche und zeigte sich engagiert für umweltfreundliche Ansätze in der Modewelt. Ihr extravagantes Outfit fügte sich bestens in die Atmosphäre des Kongresses ein und bewies, dass auch royaler Stil modern und experimentierfreudig sein kann.

Privat und beruflich hat Mary in letzter Zeit auch anderweitig viel zu tun. Ihre Rolle als engagierte Royal, sowohl in Modefragen als auch in sozialen Angelegenheiten, zeigt sich darin, wie sie trotz ihres vollen Terminkalenders ihre Projekte vorantreibt. Vor wenigen Wochen etwa war sie für ihre Stiftung aktiv, die sich gegen Mobbing und häusliche Gewalt einsetzt. Dass sie diesen Abend getrennt von ihrem Mann König Frederik X. (57) verbrachte, verdeutlicht einmal mehr, wie stark das Engagement des Paares für die Wahrnehmung seiner royalen Pflichten ist. Auch wenn es bedeutet, bei besonderen Anlässen wie dem Hochzeitstag den Verpflichtungen Vorrang einzuräumen.

Getty Images Königin Mary von Danemärk, Juni 2025

Getty Images König Frederik und Königin Mary, Dänisches Königspaar

