Königin Margrethe durfte Krankenhaus schon wieder verlassen

Königin Margrethe (85) von Dänemark ist nach einem zweitägigen Aufenthalt im Krankenhaus wieder in ihr Zuhause zurückgekehrt, berichtet t-online. Die 85-jährige ehemalige Monarchin wurde am Donnerstag vorsorglich ins Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert, nachdem sie sich eine hartnäckige Erkältung zugezogen hatte. Laut Mitteilung des Palastes ging es Margrethe nach der Behandlung wieder gut, sodass sie am Samstag in ihre Residenz Schloss Fredensborg entlassen werden konnte. Begleitet wurde sie vom medizinischen Personal und ihrem engsten Umfeld, die darauf achteten, dass ihr genesender Zustand nicht unnötig belastet wird.

Erst wenige Tage zuvor war Margrethe noch bei einem Gottesdienst zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs öffentlich zu sehen gewesen. Seit ihrer Abdankung im Januar 2024, nach über 52 Jahren als Staatsoberhaupt, ist sie allerdings seltener auf offiziellen Terminen unterwegs. Die Entlassung aus dem Krankenhaus dürfte für viele Dänen eine Erleichterung darstellen, schließlich hatte sich Margrethe in den letzten Jahren wiederholt mit gesundheitlichen Problemen geplagt: Ein Sturz im Herbst führte bereits zu einem Klinikaufenthalt, und im Jahr 2023 musste sie sich einer Rückenoperation unterziehen. Der Palast versicherte dennoch, dass es sich diesmal nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt habe.

Schon zuvor hatten sich viele Royal-Fans merklich um die Gesundheit der prominenten Ex-Regentin gesorgt. Nicht nur die verpasste Teilnahme an der Jubiläumsfeier der Sankt Lukas Stiftung, die sie wegen ihrer Erkältung kurzfristig absagen musste, sorgte für Aufsehen – auch Spekulationen über ihren tatsächlichen Zustand machten die Runde. In der dänischen Presse ließen Ärzte durchblicken, dass Krankenhausaufenthalte bei einer einfachen Erkältung selten seien und dass man nichts verschweigen möchte, was die Öffentlichkeit verunsichern könnte. Margrethe selbst gilt trotz gesundheitlicher Rückschläge als lebensfroh, gesellig und kreativ – in den vergangenen Jahrzehnten hat sie nicht nur als Monarchin, sondern auch als Künstlerin, Übersetzerin und Mutter von zwei Söhnen die Herzen vieler Menschen gewonnen.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025

Getty Images Kronprinz Frederik und Königin Margrethe von Dänemark