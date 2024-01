Das muss man alles über Königin Mary von Dänemark wissen!

In wenigen Tagen besteigt sie den Thron. Nach 52 Jahren als Monarchin überlässt Königin Margrethe von Dänemark (83) das Zepter ihrem Sohn Kronprinz Frederik (55). Somit wird Prinzessin Mary (51) am 14. Januar die nächste Königin Dänemarks und die erste in Australien geborene Regentin überhaupt. Seit fast 20 Jahren präsentiert sich die vierfache Mutter an Frederiks Seite stets souverän und pflichtbewusst. Doch wer ist die künftige dänische Königin eigentlich?

Obwohl Mary am 5. Februar 1972 in Hobart, Australien, geboren wurde, hat sie schottische Wurzeln. Sie hat drei Geschwister – Jane, Patricia und John. Im Jahr 2000 lernte sie Frederik während der Olympischen Sommerspiele in Sydney in der Bar "Slip Inn" kennen. Die beiden führten anfänglich eine Fernbeziehung, bevor ihre Liebe 2001 offiziell bestätigt wurde. Ungefähr drei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Mit Prinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16) sowie den Zwillingen Prinz Vincent (12) und Prinzessin Josephine (12) haben sie vier gemeinsame Nachkommen.

Mary gilt als sehr sportlich. Zu ihrem wöchentlichen Fitnessprogramm gehört Joggen, Yoga, Schwimmen sowie Pilates. Neben Prinzessin Kate (41) und Königin Máxima (52) gilt Mary außerdem als einer der am besten gekleideten Royals. Karl Lagerfeld (✝85) bezeichnete Mary und Prinz Williams (41) Ehefrau einst als "royale Zwillinge" – da die beiden sich optisch sehr ähneln, immer top gestylt sind und sich bei den Fans größter Beliebtheit erfreuen.

Getty Images Das Kronprinzenpaar Mary und Frederik an ihrem Hochzeitstag, Mai 2004

Getty Images Prinzessin Kate und Kronprinzessin Mary von Dänemark im Februar 2022

Getty Images Kronprinzessin Mary von Dänemark im Juni 2023

