140 Jahre verborgen: Königin Mary trägt seltenes Diadem

Königin Mary (53) von Dänemark hat bei einem Staatsbankett in Finnland einen wahren Schatz aus der königlichen Schmuckkollektion zur Schau gestellt: ein Diadem, das seit 140 Jahren nicht mehr getragen wurde. Das prunkvolle Stück, ein goldenes Bandeau-Diadem mit elf Edelsteinen, stammt laut InStyle aus dem Jahr 1820 und gehört zur ehemaligen Sammlung von Königin Caroline Amalie. Zusammen mit ihrem Ehemann, König Frederik X. (56), war Mary Anfang März im Präsidentenpalast in Helsinki, um anlässlich eines Staatsbesuchs die Beziehungen zwischen Dänemark und Finnland zu feiern. Zum außergewöhnlichen Kopfschmuck trug sie ein elegantes Kleid mit Blättermuster des Designers Jesper Høvring, das sie zuletzt 2019 getragen hatte.

Das Diadem hat eine faszinierende Geschichte: Die Steine des Schmuckstücks stammen von einer Reise des Königspaares Caroline Amalie und Christian VIII. nach Italien, wo sie die Ruinen von Pompeji besuchten. Das Diadem spiegelt die damalige klassizistische Mode wider und war ursprünglich für den alltäglichen Gebrauch vorgesehen. Mary kombinierte zu dieser historischen Rarität ein weiteres Juwel mit symbolträchtiger Vergangenheit – ein Armband, das einst Prinzessin Vilhelmine Marie gehörte. Dieses Geschenk ihres späteren Ehemanns, König Frederik VII., war mit Halbedelsteinen vom Vesuv bestückt und trug die Gravur: "Vom Gipfel des flammenden Vesuvs fliegt mein Herz zu dir. 24. April 1828." Trotz der romantischen Botschaft hielt die Ehe der beiden nicht und endete bereits nach sechs Jahren. Marys Ohrringe, die von Countess Danner, der zweiten Frau von Frederik VII., stammen, machten das Ensemble zu einer Hommage an die dänische Geschichte.

Mary, die als Schmuckliebhaberin und historische Kennerin gilt, hat bereits in der Vergangenheit mit ihrer Auswahl an königlichen Juwelen beeindruckt. Erst im Dezember zeigte sie eine neue Tiara aus recycelten Materialien der dänischen Kronjuwelen, die sie selbst entworfen hat. Mit ihren Auftritten setzt sie nicht nur modische Akzente, sondern trägt auch dazu bei, das kulturelle Erbe der dänischen Krone stilvoll in Szene zu setzen. Die Schmuckstücke, die bei dem Bankett in Finnland bewundert wurden, kehren nach Beendigung des Staatsbesuchs wieder in die Schatzkammer unter Schloss Rosenborg zurück.

Getty Images König Frederik und Königin Mary, 2025

Getty Images Königin Mary und der Präsident von Ägypten bei einer Gala, Dezember 2024

