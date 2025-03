Königin Mary muss royale Termine wegen Krankheit absagen

Königin Mary von Dänemark (53) musste in dieser Woche mehrere royale Verpflichtungen absagen, weil sie krank war. Geplant war unter anderem ein Auftritt bei einer Veranstaltung der Mary-Stiftung an der Universität Kopenhagen am Freitag, der nicht stattfinden konnte. Bereits am Mittwoch sagte die Königin ihre Teilnahme an der Preisverleihung der dänischen Herzvereinigung im Hotel d'Angleterre in Kopenhagen ab. In einem Statement gegenüber der Zeitung BT erklärt die Kommunikationsabteilung des Königshauses: "Ihre Majestät die Königin ist, wie viele andere derzeit, erkrankt und kann daher leider nicht an der Veranstaltung der Herzvereinigung teilnehmen."

Details zur Art der Erkrankung gibt der Palast nicht bekannt. Auf Instagram bedankt Mary sich für die Genesungswünsche, die sie von den Zwillingen Alma und Ellen, zwei herzkranken jungen Mädchen, erhielt. Beide sollten an der Preisverleihung teilnehmen. In ihrem Post schreibt Mary: "Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war eine wunderbare Überraschung, diesen Blumenstrauß und die Zeichnungen zu erhalten, auch wenn mich die Krankheit daran gehindert hat, dabei zu sein." Sie hoffe, die beiden bei Gelegenheit treffen zu können. Der königliche Terminkalender bleibt unterdessen dicht: Bereits am Montag ist Mary für ein weiteres Engagement mit ihrer Stiftung eingeplant. Auch Reisen stehen bevor: Mitte Juni soll sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, König Frederik X. (56), erstmals die Färöer-Inseln besuchen.

Mary, die als Mary Elizabeth Donaldson in Australien geboren ist, ist seit 2004 mit Frederik verheiratet. Zusammen hat das Paar vier Kinder: Prinz Christian (19), Prinzessin Isabella (17) sowie die Zwillinge Prinz Vincent (14) und Prinzessin Josephine (14). Die Familie ist bekannt für ihren engen Zusammenhalt, obwohl die Kinder aktuell unterschiedliche Wege gehen. Während der älteste Sohn Christian eine militärische Ausbildung absolviert, konzentriert sich Isabella auf ihren Schulabschluss. Mary selbst engagiert sich seit vielen Jahren leidenschaftlich für soziale Projekte, insbesondere für herzkranke Kinder, ein Thema, das ihr besonders wichtig ist.

Getty Images König Frederik X. und seine Frau Königin Mary im November 2024

Getty Images Königin Mary und König Frederik X. beim Staatsbankett auf Schloss Christiansborg, 2025