Königin Mary spricht offen über Höhen und Tiefen als Mutter

Bei einer Konferenz der Organisation Realdania in Kopenhagen hat Königin Mary von Dänemark (53) die anwesenden Gäste mit einer offenen Rede überrascht, wie das Magazin Hello! berichtet. Die Veranstaltung Our Quality of Life fand am vergangenen Donnerstag statt und stand im Zeichen des internationalen Glückstags. Die philanthropische Organisation präsentierte dabei eine umfassende Studie, die das Wohlbefinden der Dänen untersucht. Mary, die in einem eleganten Prada-Kleid der 60er-Jahre-Ära erschien, sprach dabei in ihrer Rede über die "Freuden und Sorgen des Elternseins" und überraschte mit ihrer ehrlichen Reflexion über die Herausforderungen der Elternschaft: "Neue Studien zeigen, dass die Lebenszufriedenheit von Eltern nach der Geburt signifikant abnimmt und erst wieder steigt, wenn die Kinder ausziehen."

Neben ihrer Rede stand die Studie selbst im Mittelpunkt, welche 122.000 Menschen in Dänemark zu Faktoren ihres persönlichen Glücks befragte. Mary nutzte die Ergebnisse, um einen emotionalen Bezug zu den anwesenden Gästen herzustellen, indem sie die verschiedenen Facetten der Elternschaft schilderte – von erfüllenden Momenten bis hin zu schwierigen Zeiten. Einen besonderen Fokus legte sie auf die Bedeutung von Lebenssinn, der laut ihrer Aussage nicht immer mit dem höchsten Maß an Freude einhergehe. Mit ihrem Ehemann König Frederik hat Mary vier Kinder: Prinz Christian (19), Prinzessin Isabella (17) sowie die Zwillinge Prinz Vincent (14) und Prinzessin Josephine (14). Sie berichtete zudem, dass Christian sein letztes Jahr mit einer Auszeit in Ostafrika verbracht habe und Isabella bald ihre Volljährigkeit feiern werde.

Königin Mary ist nicht nur für ihre Rolle als fürsorgliche Mutter bekannt, sondern auch für ihr Engagement in sozialen Belangen. Mit der Gründung ihrer Mary-Stiftung im Jahr 2007 widmet sie sich der Unterstützung von Menschen, die aufgrund äußerer Umstände sozial isoliert oder ausgeschlossen sind. Erst kürzlich besuchte die Königin im Rahmen ihres Schulprojekts School Force eine Schule, um sich für das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern einzusetzen. Das öffentliche Leben der dänischen Royals ist dabei nicht ohne Herausforderungen, wie die jüngste Krankheit von Königin Margrethe (84) zeigte, die einige Termine absagen musste. Doch Mary beweist immer wieder, dass sie durch ihre Wärme und ihre Hingabe den Herzen der Dänen nahe bleibt.

Thomas Traasdahl Königin Mary und Prinzessin Isabella, Christmas Eve service at Aarhus Cathedral, Dezember 2024

Getty Images König Frederik und Königin Mary, Berlin im Oktober 2024

