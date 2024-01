Nach Geburt: Oti Mabuse flasht im atemberaubenden TV-Look!

Sie strahlt bis über beide Ohren! Im Dezember wurden Oti Mabuse (33) und ihr Mann Marius Iepure (41) zum allerersten Mal Eltern: Die Geburt ihrer kleinen Tochter gaben die Profitänzerin und der Tanzsportler am ersten Weihnachtsfeiertag bekannt. Dass das Leben mit ihrem kleinen Wonneproppen eine ziemliche Umstellung ist, machte die frisch gebackene Mama bereits deutlich. Nun kehrt Oti ins Fernsehen zurück!

Das zeigen die ersten offiziellen Bildern zur neuen Dancing on Ice-Staffel, die Daily Mail vorliegen – und die Aufnahmen können sich wirklich sehen lassen! Darauf posiert Oti total elegant neben ihren Co-Juroren Jayne Torvill, Christopher Dean und Ashley Banjo in einem weißen One-Shoulder-Kleid. Den glamourösen Look rundet die Neu-Mama mit großen Glitzerohrringen ab.

Seit der Ankunft ihres Töchterchens gewährt Oti immer wieder private Einblicke in ihren Babyalltag – und schreckt dabei auch vor intimeren Details nicht zurück! "Mein erstes offizielles Poonami. Ich bin traumatisiert", schrieb sie zuletzt völlig baff zu einer Instagram-Story.

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Mann Marius mit ihrem Baby, Dezember 2023

Getty Images Oti Mabuse im Oktober 2023

Instagram / otimabuse Oti Mabuse macht ein Spiegel-Selfie mit ihrer Tochter

