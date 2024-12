Motsi Mabuse lobt Oti nach ihrem Dschungelcamp-Abenteuer

Motsi Mabuse (43) hat emotional auf das Ausscheiden ihrer Schwester Oti Mabuse (34) aus dem britischen Dschungelcamp reagiert. Nachdem Oti die Show "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" verlassen hatte, teilte Motsi auf Instagram einen kurzen Clip, in dem sie gemeinsame Fotos der beiden zeigt. Dazu schrieb sie berührende Worte voller Stolz und Liebe: "Dich im Dschungel glänzen zu sehen, war einfach nur inspirierend. Deine Stärke, Freundlichkeit und Entschlossenheit haben so viele Herzen berührt – auch unseres."

Weiter schrieb Motsi, wie stolz die ganze Familie auf Oti sei. "Wir sind sehr stolz auf dich und alles, was du erreicht hast, indem du jede Herausforderung mit Anmut und Ausdauer gemeistert hast. Du hast wieder einmal bewiesen, warum du ein solcher Star bist, sowohl auf als auch abseits der Tanzfläche." Die 43-Jährige beendete ihren Beitrag mit den Worten: "Wir lieben dich und werden dich immer anfeuern – egal, wohin dich deine Reise als Nächstes führt. Danke, dass du du bist." In einer Instagram-Story zeigte die Let's Dance-Jurorin zudem den Screenshot eines Videotelefonats mit Oti, auf dem beide strahlend in die Kamera lachen. Dazu schrieb sie scherzhaft: "Tu mir das nie wieder an."

Auch Oti selbst äußerte sich nach ihrem Ausscheiden aus der Show. In einem "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!"-Interview erklärte sie, dass ihre Schwester die erste Person sei, die sie anrufen wolle. "Ich habe schon versucht, sie anzurufen, aber es gibt kein Netz hier. Ich will ihr Gesicht sehen, ich will ihr alles erzählen und ich will wissen, wer noch bei 'Strictly' dabei ist", sagte die Tänzerin. Oti spielte damit auf die britische Version von "Let's Dance" an, bei der Motsi ebenfalls als Jurorin tätig ist. Die Schwestern teilen also nicht nur die Leidenschaft fürs Tanzen, sondern stehen sich auch privat sehr nahe.

Getty Images Oti Mabuse im Juli 2023

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

