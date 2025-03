Fans spekulieren: Verlässt Motsi Mabuse die "Strictly"-Jury?

Motsi Mabuse (43) sorgt derzeit für wilde Spekulationen unter den Fans von Strictly Come Dancing. Die Zuschauer der beliebten BBC-Show befürchten, dass die Jurorin die Sendung möglicherweise verlassen könnte. Auslöser ist ein scheinbarer Terminkonflikt mit den Tourdaten der deutschen Tanzshow Let's Dance, bei der Motsi ebenfalls in der Jury sitzt. So überschneiden sich einige Daten der "Let’s Dance"-Tour 2025 mit den Live-Shows von "Strictly". "Ist Motsi jetzt raus bei Strictly?? Was meint ihr?", schrieb ein besorgter Fan auf Instagram.

Allerdings gibt es auch Stimmen, die die Situation relativieren. Ein weiterer Fan merkte an, dass Motsi bisher immer die Samstagstermine der "Let’s Dance"-Tour ausgelassen habe, um bei "Strictly" zu sein. Für diese Shows werde Motsi in der Regel von einer anderen Jurorin wie Isabel Edvardsson (42) vertreten. "Das passiert jedes Jahr. Später wird dann bekannt gegeben, welche Shows sie verpasst", erklärte der Fan weiter. Der Sender sowie Motsis Team haben bislang keine Stellungnahme zu den Gerüchten abgegeben, was die Unsicherheit unter den Zuschauern weiter befeuert.

Motsi Mabuse, die 2019 das Juroren-Team von "Strictly Come Dancing" ergänzte, nachdem sie zuvor bereits als Tänzerin und Jurorin bei "Let’s Dance" Erfolge gefeiert hatte, ist seit Jahren ein fester Bestandteil beider Formate. Neben ihrer Arbeit im Fernsehen ist Motsi auch privat eng mit dem Thema Tanz verbunden: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk führt sie eine Tanzschule in Deutschland. Zudem ist ihre Familie ebenfalls stark im Showbusiness verankert – ihre Schwester Oti Mabuse (34) ist Tänzerin und Choreografin, und gemeinsam mit ihrer anderen Schwester Phemelo trat Motsi 2019 in der TV-Show "Celebrity Gogglebox" auf. Fans hoffen nun, dass sie trotz der Überschneidungen Teil von "Strictly" bleibt.

RTL / Robert Grischek Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Instagram / motsimabuse Phemelo Mabuse, Motsi Mabuse und Oti Mabuse

