Oti Mabuse ist die reichste Teilnehmerin im UK-Dschungelcamp

Oti Mabuse (34) schlägt sich aktuell in der britischen Version des Dschungelcamps durch – und wie jüngst enthüllt wurde, ist die Tänzerin wohl die wohlhabendste Teilnehmerin dieser Staffel. Das Vermögen der Schwester von Motsi Mabuse (43) setzt sich laut The Sun größtenteils aus Einnahmequellen von rund 1,3 Millionen Euro, dem Vermögenswert ihrer Firma Pure Mabuse Entertainment Ltd, sowie zusätzlich circa 1,2 Millionen Euro aus Immobilieninvestitionen zusammen. Außerdem schloss Oti unter anderem einen lukrativen Werbevertrag mit der BH-Marke Bravissimo ab und brachte ihren ersten Roman heraus. Zudem hat sie sich eine bedeutende Position als Jurorin bei Dancing On Ice gesichert.

Ihr Ehemann Marius Lapure ist mitsamt ihrer gemeinsamen 13 Monate alten Tochter und Schwiegermama Dudu Mabuse nach Australien gereist, um Oti zu unterstützen. Dass er sich vorerst ohne sie um ihren Nachwuchs kümmern muss, scheint kein Problem darzustellen, wie die Familienmutter gegenüber ihren Mitcampern ausplauderte: "Wisst ihr was, ich habe einen wirklich tollen Ehemann. Als ich gegangen bin, hat er gesagt: 'Danke, dass du mir das zutraust.' Er ist so unglaublich!"

Auch Otis Mutter Dudu spielt eine wesentliche Rolle bei der Betreuung ihrer Tochter, denn dank ihrer Hilfe können sich die Eheleute beruflich verwirklichen. In einem Instagram-Post bedankte sich die Strictly Come Dancing-Bekanntheit zuletzt für die liebevolle Unterstützung ihrer Mama und erklärte ferner: "Sie kocht, reinigt, wäscht und hilft, wenn wir arbeiten – und das wird häufig vergessen."

Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann Marius Lepure im September 2024

Instagram / otimabuse Oti Mabuse macht ein Spiegel-Selfie mit ihrer Tochter

