Vor Finale: Oti Mabuse aus dem UK-Dschungelcamp rausgewählt

Oti Mabuse (34), die ehemalige "Strictly Come Dancing"-Profitänzerin, ist laut DailyMail als neunte Kandidatin aus der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ausgeschieden. Am Samstagabend verließ die kleine Schwester von Motsi Mabuse (43) den australischen Dschungel und wurde von ihren ausgeschiedenen Mitstreitern im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel herzlich empfangen. Als Überraschung wartete ihr Ehemann, der Tänzer Marius Lepure, bereits sehnsüchtig auf der Dschungelbrücke auf sie, wo sich das Paar nach fast drei Wochen Trennung emotional in die Arme fiel.

Besonders bewegend war das Wiedersehen mit ihrem Mann Marius, der ihr zu ihrem zehnten Hochzeitstag einen funkelnden Diamantring schenkte. Auch ihre ausgeschiedenen Camp-Kollegen, darunter Maura Higgins und Jane Moore (62), bereiteten ihr einen warmen Empfang im Hotel und freuten sich über das Wiedersehen. Nach ihrem Ausscheiden sprach Oti mit den Moderatoren Ant McPartlin und Declan Donnelly (49) offen über ihre Zeit im Camp. Sie sagte: "Man kommt als stärkere und andere Person heraus." Über ihre emotionale Seite scherzte sie: "Ich wusste nicht, dass ich so eine Heulsuse bin."

Oti und Marius sind seit über einem Jahrzehnt verheiratet und teilen die Leidenschaft fürs Tanzen. Im November 2023 wurden sie Eltern einer Tochter. Die Teilnahme an der Show war für Oti eine besondere Herausforderung, doch sie wollte ihrer Tochter zeigen, dass "Mama auch Ziele hat". Im Camp öffnete sie sich ihren Mitstreitern gegenüber und sprach über persönliche Erfahrungen, wie die Zeit nach der Frühgeburt ihrer Tochter. Mit Richard Coles teilte sie emotionale Momente und erzählte, wie sie ihrer Tochter durch das Singen von Kirchenliedern nahe war.

Anzeige Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann Marius Lepure im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Oti Mabuse im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige