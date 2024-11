Oti Mabuse leidet im britischen Dschungelcamp unter Heimweh

Oti Mabuse (34) ist aktuell in der britischen Ausgabe des Dschungelcamps mit dabei. Schon seit über einer Woche kämpft sich die Profitänzerin in der australischen Wildnis durch – und langsam setzt bei ihr offenbar das Heimweh ein. In der aktuellen Folge gesteht sie ihren Mitstreitern: "Ich habe gerade ein Tief. Ich merke einfach, dass mir die physische, emotionale und spirituelle Unterstützung meiner Familie fehlt." In diesem Moment kann sie aber auf ihre Camp-Kollegen zählen. Besonders Tulisa redet ihr gut zu. "Deine Dschungelfamilie ist aber hier", versucht die Sängerin Oti zu trösten.

Mit ihren aufmunternden Worten hat die "I Need You"-Interpretin offenbar Erfolg. Denn Oti zeigt sich wenig später im Dschungeltelefon schon wieder optimistischer. "Ich muss mich einfach daran erinnern, warum ich hier bin. Ich muss mich einfach pushen und mich durchbeißen", macht die Schwester von Motsi Mabuse (43) klar. Denn dafür hat sie offenbar einen guten Grund. "Ich bin für meine Tochter hier", erklärt die Profitänzerin und fügt hinzu: "Ich muss stark sein. Aber manchmal ist es einfach anstrengend, stark zu sein."

Fans der Tänzerin können sicher verstehen, warum Oti im Dschungel unter Heimweh leidet. Denn die 34-Jährige und ihr Ehemann Marius Iepure (42) sind erst im Oktober des vergangenen Jahres erstmals Eltern einer kleinen Tochter geworden. Doch damit ist die Familienplanung für die Strictly Come Dancing-Bekanntheit offenbar noch lange nicht abgeschlossen. "Ich hätte gerne so viele [Babys], wie ich mir leisten kann", verriet Oti vor wenigen Monaten gegenüber Mirror.

Getty Images Oti Mabuse im März 2024

Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter im November 2024

