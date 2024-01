"Abszess im Hals": Katie Price' Ex Alex Reid im Krankenhaus

Er hat gesundheitliche Sorgen! Eigentlich könnte Alex Reid (48) zurzeit wohl nicht glücklicher sein: Nach seiner Trennung von Katie Price (45) im Jahr 2011 fand der Sportler seine Liebe in Nikki Manashe. Im vergangenen Juni wurden der Ex-Profi-Kämpfer und seine Liebste Eltern von Zwillingen. Seitdem genießt er die Zeit mit seiner Familie in vollen Zügen. Doch jetzt versetzt er seine Fans in große Sorge: Alex musste ins Krankenhaus!

Das berichtet er nun auf Instagram. Zu einem Foto, auf dem zu sehen ist, wie der MMA-Kämpfer an einem Tropf hängt und ernst in die Kamera schaut, schreibt er: "Ich habe nicht so ein schönes Wochenende hinter mir." Alex sei zum Arzt gegangen, weil er sich nicht gut gefühlt habe. Dieser habe ihn dann sofort ins Krankenhaus geschickt. "Sieht so aus, als hätte ich einen Abszess im Hals, der gespritzt werden muss", erklärt er weiter. Eigentlich habe er nur Schmerzmittel nehmen und sich ausruhen wollen, sich dann aber dagegen entschieden: "Gott sei Dank habe ich jemanden aufgesucht, denn es wurde mir gesagt, dass es hätte platzen können, was tödlich ist."

In den Kommentaren tummeln sich bereits zahlreiche Genesungswünsche. "Gute Besserung. Es ist gut, dass du andere auf die Gefahren aufmerksam machst", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer Follower kommentiert: "Ich hoffe, alles geht gut und dir geht es schnell wieder besser." "Gut, dass du zum Arzt gegangen bist, sonst hätte das ganz anders ausgehen können", schreibt ein dritter User.

ALL ACTION / ActionPress Alex Reid und Katie Price beim Keep a Child Alive Black Ball, 2010

Instagram / alexreidofficial Alex Reid mit seiner Frau Nikki und ihrer Tochter und einem Ultraschallbild

Instagram / alexreidofficial Alex Reid mit seiner Frau Nikki und ihrer Tochter

