Ehe mit Katie Price: Alex Reid war überwältigt von dem Ruhm

Alex Reid (47) war damals offenbar nicht bewusst, worauf er sich einlässt. Im Jahr 2010 war der Ex-Profi-Kämpfer zusammen mit Katie Price (44) vor den Traualtar getreten. Allzu lange hatte die Ehe der beiden jedoch nicht gehalten – immerhin hatten die zwei nur ein Jahr nach der Eheschließung entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Auch wenn die gemeinsamen Tage des einstigen Ehepaars schon längst gezählt sind, erinnerte sich der Boxer nun an die Zeit mit dem Reality-TV-Sternchen zurück. Alex gab zu, von der plötzlichen Prominenz total überrumpelt gewesen zu sein!

In einem Interview mit Nigel Farage sprach Alex kürzlich in der britischen Sendung GB News über seine gescheiterte Ehe mit dem britischen Model. Dabei erklärte er ganz offen, dass ihn der plötzliche Ruhm durch die Beziehung mit Katie hin und wieder an seine Grenzen gebracht habe. "Plötzlich kennt mich jeder, weil ich mit einer bestimmten Person zusammen bin. Ich bin überall. Es hat mich einfach mitgerissen. Ich wusste nicht, auf welchem Planeten ich war", gestand er gegenüber dem Moderator und fügte hinzu, sich wie "ein Lamm auf der Schlachtbank" gefühlt zu haben.

Aktuell hat Alex jedoch ganz andere Sorgen – immerhin meldete sich der 47-Jährige vor wenigen Wochen mit beunruhigenden Nachrichten in Bezug auf die Zwillingsschwangerschaft seiner Liebsten im Netz: Bei seiner Frau Nikki Manashe gab es Komplikationen. "Letzte Nacht hatten wir den traumatischsten Abend – Nikkis Fruchtblase ist geplatzt und sie hatte starke Blutungen", erklärte er via Instagram. Ob ihre Twins beide überleben und gesund auf die Welt kommen, bleibe nun abzuwarten.

Anzeige

Getty Images Alex Reid im Jahr 2013

Anzeige

Getty Images Alex Reid und Katie Price, Mai 2010

Anzeige

Instagram / alexreidofficial Alex Reid mit seiner Frau Nikki und ihrer Tochter und einem Ultraschallbild

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de