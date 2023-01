"Aufgeregt": Alex Reid und Nikki Manashe bekommen Zwillinge!

Alex Reid (47) und Nikki Manashe bekommen Familienzuwachs! Das Paar musste in Hinblick auf seinen Kinderwunsch schon einige Schicksalsschläge verkraften. Nachdem die Influencerin erst diverse Fehlgeburten erlitten hatte, wurde sie wieder schwanger – verlor aber einen der ungeborenen Zwillinge im Laufe ihrer Schwangerschaft. Ihre Tochter Anastasia kam dann 2021 zur Welt. Nun verkünden Alex und Nikki große Neuigkeiten: Sie erwarten wieder Zwillinge!

Im Interview mit Mail Online verkünden der Ex-Partner von Katie Price (44) und seine Verlobte, dass diese mit Zwillingen schwanger ist. Bei einer künstlichen Befruchtung seien zwei unterschiedlich alte Embryonen implantiert worden. Die Freude über die Schwangerschaft ist vor allem bei Nikki riesengroß: "Es ist verrückt, dass eine Frau, der gesagt wurde: 'Du wirst wahrscheinlich keine Kinder bekommen können' und die Fruchtbarkeitsprobleme hatte, jetzt bald Mutter von drei Kindern sein wird."

Die beiden Babys würden sich bislang wunderbar entwickeln, wie die stolzen Eltern ausplauderten: "Es ist noch alles ganz am Anfang, alles läuft so perfekt. Beide gesund, sie wachsen so, wie sie sollen. Wir sind super, super aufgeregt und wir werden einen unfassbar turbulenten Haushalt haben", freuten sie sich.

Instagram / ivf_mama_nikki Nikki Manashe mit ihrer Tochter Anastasia-Pixie

Instagram / ivf_mama_nikki Alex Reid mit seiner Tochter Anastasia-Pixie

Instagram / ivf_mama_nikki Nikki Manashe mit ihrer Tochter Anastasia-Pixie im August 2022

